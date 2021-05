Was machen eigentlich Astrophysiker*innen?

Sie greifen nach den Sternen und unternehmen in ihrer Wissenschaft Zeitreisen in Lichtgeschwindigkeit: Dr. Cecilia Scorza-Lesch und Prof. Harald Lesch erzählen, wie sie zu dem Studium der Astrophysik gekommen sind, wie ihr Berufsalltag aussieht und was mit der Ausbildung alles möglich ist. Sie erläutern, welche Voraussetzungen und Interessen förderlich sind, wenn Euch dieser Forschungsbereich und Job interessiert.