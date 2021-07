Bundeskanzlerin – oder Bundeskanzler ist so etwas wie die Chefin – oder der Chef von Deutschland und die Chefin oder der Chef von ihrem Team, den Ministern. Zusammen überlegen sie, welche Entscheidungen in Deutschland getroffen werden. Dabei haben alle Minister*innen ein Spezialgebiet. Einer ist zum Beispiel für das Geld zuständig, eine andere für die Umwelt, dann noch einer für den Verkehr und noch jemand für die Familien. Insgesamt gibt es 15 solcher Spezialgebiete, also Minister*innen. Mit denen arbeitet die Bundeskanzlerin – oder der Bundeskanzler eng zusammen. Sie beraten über neue Gesetze, die in ganz Deutschland gelten.



Dazu kommen viele weitere Aufgaben. So reist die Bundeskanzlerin – oder der Bundeskanzler oft in andere Länder, um dort Politiker*innen zu treffen. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler beschließt dann mit den anderen, wie sie zusammen arbeiten wollen. Oder sie überlegen, wie man große Probleme lösen kann, die viele Menschen auf der Welt betreffen.



So eine Bundeskanzlerin – oder ein Bundeskanzler hat fast nie Pause. Andauernd muss sie oder er wichtige Fragen beantworten, Unmengen an Akten und Zeitungen lesen und auch ständig in Deutschland unterwegs sein, um zum Beispiel große Veranstaltungen zu eröffnen und viele weitere Dinge zu erledigen.