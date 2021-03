Was passiert bei einer Explosion?

Ein lauter Knall, und alles ist zerstört. Doch worin genau besteht die Zerstörungskraft einer Explosion? Mithilfe von Hochgeschwindigkeitskameras schauen wir uns Sprengungen ganz genau an und machen sichtbar, was unser Auge nicht erfassen kann. Denn nicht nur der Feuerball wirkt zerstörerisch, sondern auch die unsichtbare Schockwelle, die sich in Sekundenbruchteilen in alle Richtungen ausbreitet und dem Feuer vorauseilt, die Machwelle.