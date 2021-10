Es sind wir Menschen, die überall auf der Welt dafür sorgen, dass sehr viele klimaschädliche Gase und Stoffe in die Luft gepustet werden. Mit Abstand auf Platz 1 und damit am schädlichsten für das Klima ist, dass wir weltweit einen so hohen Energieverbrauch haben. Die Energie ist nötig, damit wir heizen können und warmes Wasser haben. Außerdem brauchen wir Energie in Form von Strom für alle möglichen elektrischen Geräte wie den Herd, das Handy, die Waschmaschine – um nur einige wenige zu nennen. Besonders schlecht ist es für das Klima, wenn dafür Kohle verbrannt wird. Aber auch das Verbrennen von Erdöl und Erdgas ist nicht gut für das Klima.



Am zweitschädlichsten für das Klima sind Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Also das Halten von Tieren sowie das Anbauen von Obst und Gemüse und die Nutzung der Wälder. Besonders schädlich ist dabei die massenhafte Haltung von Kühen, Schweinen, Hühnern und anderen Tieren und alles, was dafür nötig ist.



Auf Platz drei folgt die Industrie. Dazu gehören Fabriken und Firmen, die weltweit alle möglichen Dinge herstellen. Die Fabriken pusten ständig Gase und Stoffe in die Luft, die schädlich fürs Klima sind.