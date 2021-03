Die Erkrankungen SARS und Covid-19 werden durch Corona-Viren verursacht, deren Reservoir wahrscheinlich Fledertiere sind. Den Viren gelang der Sprung über die Artengrenze zum Menschen. Doch im Vergleich breitet sich das neue Virus schneller von Mensch zu Mensch aus. Was macht den Unterschied? Entscheidend ist der Weg der Ansteckung. So nimmt das für SARS verantwortliche Virus Sars-CoV-1 immer den Weg direkt in die Lunge. Dort vermehren sich die Viren. Eine Schlüsselfunktion hat dabei der sogenannte ACE2-Rezeptor der Zellen: Der Erreger heftet sich mit seinem Spike-Protein an den Rezeptor und verschafft sich so Einlass in die Zelle. Weil Lungenzellen sehr viele ACE2-Rezeptoren haben, kann sich Sars-CoV-1 in der Lunge gut vermehren. Das für Covid-19 verantwortliche Virus Sars-CoV-2 kann bereits im Rachenraum und in den oberen Atemwegen andocken. Offenbar ist es besser an die menschlichen Zellen angepasst als sein Vorgänger. Denn obwohl die Wirtszellen im Rachenraum weniger ACE2-Rezeptoren haben, nutzt Sars-CoV-2 diese sehr effektiv und verschafft sich so Zugang ins Zellinnere. Die Folge: Das Virus vermehrt sich schnell und ist leichter übertragbar.