"Weißes Gold" vom Meeresgrund

Der Eigner persönlich erstellt die Ladeliste. Bis zum letzten Hohlraum lässt er den Segler füllen. Um Platz zu sparen, verstauen die Seeleute einen Teil der Ware auch ohne Verpackung. Vor allem das Geschirr findet in Persien und im Vorderen Orient reißenden Absatz. Für den Reeder ein lohnendes Geschäft. Aber auch ein hohes Risiko, schließlich sind seine Transaktionen illegal. Privater Überseehandel ist in China Ende des 15. Jahrhunderts streng verboten. So bleibt nur der Schmuggel. In jenen Tagen blüht das Gewerbe der Hehler. Besonders, weil Unternehmer und Beamte des Kaisers gemeinsame Sache machen.