Albert Zink

Die Welt der Mumien: Von Ötzi bis Lenin

Philipp von Zabern (Mainz, 2012)

ISBN 978-3805345347



Wenn man das Wort Mumie hört, dann denkt man sicher zuerst an das alte Ägypten. Genaugenommen gibt es sie auch nur dort, denn das arabische Wort „Mumia“, bezeichnet eigentlich Erdpech oder Bitumen und wurde eben auch auf die schwärzlich-harzigen Substanzen angewendet, die oftmals den Körper der künstlich konservierten altägyptischen Körper bedecken. Heute wird das Wort jedoch auf alle nicht verwesten Körper angewendet, egal ob dieser Zustand auf künstliche oder auf natürliche Weise herbeigeführt wurde.



Auch auf die Frage, wo denn wohl die ältesten – künstlich hergestellten – Mumien der Welt herstammen, würden wohl die meisten an Ägypten denken. Kaum jemand weiß, dass das Volk der Chinchorro, das in der Wüste Atacama lebte diese Kunst bereits vor 7000 Jahren beherrschte. Die ältesten Mumien der Welt sind damit über 1000 Jahre älter als die frühesten Belege in Ägypten.



All dies und noch viel mehr kann man in dem Buch „Die Welt der Mumien: Von Ötzi bis Lenin“ nachlesen. In gut verständlichen Texten und eindrucksvollen Bildern behandelt der Autor zunächst allgemeine Fragen über Methoden der Mumifizierung, Herkunft und Alter der Mumien, oder auch Erkenntnisse die sich mit Hilfe moderner Untersuchungsmethoden in Bezug auf Krankheiten, Lebens- oder Todesumstände des Verstorbenen gewinnen lassen. Der weitaus größere Teil des Buches ist jedoch Mumien aus den vier Kontinenten Südamerika, Europa, Afrika und Asien gewidmet.



Eine wahre Fundgrube an einfühlsam vermitteltem Wissen für alle, die sich näher mit der Faszination Mumie beschäftigen wollen, für Kinder jedoch wegen der manchmal naturgemäß sehr drastischen Bilder nicht uneingeschränkt zu empfehlen.