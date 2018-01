Weltpremiere

Die Mannschaftsstärke schwankt je nach Quelle von 47 bis 66. Jason wählte die Besatzung mit Bedacht. Jedes Mitglied verfügte über spezielle Fähigkeiten. So war Pollux ein hervorragender Faustkämpfer, Orpheus vermochte mit Lyra und Gesang so manchen Feind betören und Aeskulap verstand sich auf die Heilkunde. Frauen durften offiziell nicht an Bord. Dennoch war die berühmte Jägerin Atalante mit von der Partie - als Mann verkleidet.