Wenn der Boden einfach wegbricht

In vielen Teilen der Erde kommt es immer wieder vor, dass sich plötzlich ein Loch im Boden auftut. In diesem Video erklären wir euch, wie Erdfälle entstehen. Oft sind unterirdische Höhlen dafür verantwortlich, über denen der Boden in sich zusammensackt. Die Höhlen entstehen durch die sogenannte Verkarstung von Kalkstein, Gips oder Salzgestein. Das bedeutet, dass das Gestein von eindringendem Wasser ausgespült wird. Dabei bilden sich Hohlräume. Wenn das Gestein zu instabil ist, kann es zusammenbrechen. Die darüberliegenden Schichten sacken nach, und an der Oberfläche entsteht das Sinkhole. Das bisher bekannteste größte Sinkhole der Welt ist über 600 Meter tief.