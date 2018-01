Wertvolle Reiterkämpfer

Die machtbewussten Herrscher benötigten für ihre vielen weitläufigen Kriegszüge schlagkräftige Reiterheere. Doch die Ausstattung eines stark gerüsteten und gut ausgebildeten Panzerreiters war teuer und so waren die einfachen Bauern ohne größeren Landbesitz von dieser Art Waffendienst befreit. Nur wer über eine Mindestgröße an Grund und Boden verfügte, musste dem König als Reitersoldat zur Verfügung stehen oder aber ihm einen solchen stellen.



In der Folgezeit entwickelte sich so ein eigener Stand von professionellen und gut ausgerüsteten Reiterkriegern, die als Gegenleistung für ihren Kriegsdienst vom König mit Grundbesitz - dem Lehen - ausgestattet wurden.