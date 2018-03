Wertvolles Zeichen der Freundschaft

Der Gundestrup-Kessel muss in einem Gebiet hergestellt worden sein, in dem sich diese zwei Völker gemeinsam aufgehalten haben. Und soweit aus archäologischen Quellen bekannt ist, kann das nur im Nordwesten Bulgariens und im Südwesten Rumäniens der Fall gewesen sein. Von dort also brachten Kimbern Kessel und Reif nach Dänemark. Sie sind ein Zeugnis ihrer Wanderung bis an die Donau. Bei Borremose wurde der Schatz im Moor versenkt, als Opfer für die Götter. Vielleicht als Dank für Kriegsglück, vielleicht mit der Bitte für eine bessere Heimat der Ausgewanderten in der Ferne.