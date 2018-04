Wetterbarriere Alpen

Was unseren Planeten so einzigartig macht ist seine Atmosphäre. Eine hauchdünne Schicht, die eigentliche Wettermaschine. Noch nie war unser Planet so dicht besiedelt und waren so viele Menschen vom Wetter abhängig wie heute. Genau das kann eine Wetterkatastrophe zum Supergau machen - auch in Mitteleuropa. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Alpen.