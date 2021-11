Wie entsteht eine Sturmflut?

Wenn wir unseren Lebensstil nicht anpassen bedeutet das noch stärkere Klimaveränderung, häufigere und größere Sturmfluten, und das könnte die Weltkarte in den nächsten Jahren für immer verändern: Städte wie Venedig, San Francisco, London oder Shanghai sind in ein paar Jahren ohne weitere Schutzmaßnahmen verloren – an das Meer.