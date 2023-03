Wie entstehen eigentlich Wellen? Um das zu verstehen, sehen wir uns ein Wasserteilchen an der Meeresoberfläche an. Die Energie des Windes versetzt das Teilchen – hier grün markiert – in eine kreisförmige Bewegung. Dabei gibt es die Energie an das nächste Teilchen weiter und das wiederum an das nächste. So setzt sich die Wellenbewegung fort. Die Teilchen selbst bewegen sich aber nur wenig von der Stelle.



Der höchste Punkt einer Welle heißt Kamm, der tiefste Punkt heißt Tal. Der Abstand zwischen Kamm und Tal ist die Wellenhöhe. Und der Abstand zwischen zwei Wellenkämmen heißt Wellenlänge.



Was passiert, wenn die Welle sich dem Strand nähert? Die Teilchen bewegen sich wie gesagt kreisförmig. Diese Bewegung wird aber nach unten hin immer schwächer. Ab einer gewissen Tiefe, nämlich der Hälfte der Wellenlänge, bewegen sie sich fast nicht mehr.



In Richtung Küste aber wird das Wasser seichter. Sobald die Wassertiefe geringer ist als die halbe Wellenlänge, kommen die Teilchen in Kontakt mit dem ansteigenden Meeresgrund. Durch die Reibung der Teilchen am Boden wird ihre Bewegung unten langsamer – und die Kreise werden eher zu Ellipsen. Die Welle bremst ab.



Die Teilchen an der Wasseroberfläche beeinflusst das aber zunächst nicht. Mit voller Energie überholen sie den unteren, langsameren Teil der Welle und weichen dabei nach oben aus. Die Welle türmt sich auf und wird dann schließlich so steil, dass sie bricht.