Wie sprengt man einen Turm?

Rekord-Sprengung in Frankfurt: Wie macht man einen Turm dem Erdboden gleich, der über 116 Meter hoch ist und mitten in einem Wohngebiet steht? Mit Sprengstoff! Und zwar einer Menge davon. Fast eine Tonne war nötig, um den ehemaligen AfE-Turm der Goethe-Universität in Frankfurt am Main 2014 in wenigen Sekunden dem Erdboden gleich zu machen. Der höchste Turm, der jemals in Europa gesprengt wurde. Das muss haargenau und bis ins kleinste Detail vorbereitet werden, damit nichts schiefgeht.