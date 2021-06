Wie trinken Bäume?

Bäume nehmen das Wasser über die Wurzeln im Boden auf. Doch wie transportieren sie es aus dem Boden bis in die Baumwipfel? Manche Bäume können schließlich über 100 Meter hoch werden. Eric Mayer, von PUR+ startet den Selbstversuch: Wie hoch kann er mit seiner eigenen Kraft das Wasser durch einen Schlauch in die Höhe saugen? In diesem Video erfahrt ihr Erstaunliches über das Innenleben eines Baumes und welche physikalischen Tricks die Bäume anwenden, um das Wasser in luftige Höhen zu befördern.