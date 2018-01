Wilder Planet (3/3): Stürme

105 Ventilatoren können Windgeschwindigkeiten bis zu 200 km/h erzeugen.

In Chester County in South Carolina interessiert man sich nicht so sehr für Vorwarnsysteme, sondern mehr dafür, die Schäden, die ein Sturm verursachen kann, von vornherein zu minimieren. Hurrikans machen harmlose Gegenstände zu tödlichen Geschossen und reißen einfache Häuser in Stücke. Das "Terra X"-Team besucht den Windtunnel des "Business and Home Safety Research Center". Hier prüfen Fachleute verschiedene Häuser auf ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Hurrika­nen, Feuerbrünsten und Hagelschlag. Der Tunnel hat einen quadratischen Grundriss von 45 Metern Länge und Breite und ist 19 Meter hoch. Über 100 Ventilatoren mit zwei Metern Durchmesser können Hurrikane der Kategorie eins bis drei simulieren, also Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometer. Wenn alle Ventilatoren hochfahren, braucht das so viel Elektrizität wie eine Klein­stadt mit 9000 Einwohnern. Glühende Asche, Hagelkörner und alle Arten von Fremdkörpern können der Windströmung über Kanäle beigemischt werden. Durch solche Tests erkennen die Ingenieure Schwachstellen an Gebäuden und entwickeln möglichst günstige und unkomplizierte Metho­den, um die Häuser sicherer zu machen.