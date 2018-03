Wildes Mittelmeer

In circa sechs Kilometer Tiefe findet sich die Ursache all dieser Phänomene: Eine riesige Magmakammer heizt Flüssigkeiten in der Erdkruste so stark auf, dass sie sich ausdehnen und den Boden heben. Lässt der Druck wie durch ein Ventil nach, senkt er sich wieder. Vor 39.000 Jahren hatte sich so viel Druck aufgebaut, dass der Vulkan ausbrach und mehr als 250 Kubikkilometer Lava ausspie. Er bildete einen 150 Quadratkilometer großen Einsturztrichter, eine Caldera. Die gewaltige Menge von Aschepartikeln in der Atmosphäre verminderte die Sonneneinstrahlung und veränderte so das Klima. Die Auswirkungen der gewaltigen Eruption waren bis nach Russland spürbar. Welche Kraft dieser Vulkan in Zukunft entwickeln könnte, darüber sind sich die Wissenschaftler nicht einig. Manche gehen davon aus, dass seine Sprengkraft zehnmal so groß sei wie die des Vesuvs, andere befürchten, dass hier ein Supervulkan schlummert. Laut einer aktuellen Studie habe der Ausbruch vor etwa 39.000 Jahren wahrscheinlich zum Aussterben der Neandertaler beigetragen. Um die vulkanische Aktivität im Auge zu behalten, wird die Region seit Jahrzehnten mit modernsten Messmethoden überwacht.