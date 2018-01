"Wissenschaftliche Entdeckung"

Beeindruckt von der exponierten Lage der Ruine beginnt der Amerikaner zu fotografieren. Die einzigen Fotos, die Machu Picchu in dem Zustand zeigen, in dem der Ort gefunden wurde. In seinem Tagebuch beschreibt Bingham seinen ersten Eindruck: "Hochwertige Ruinen...Mauern, Straßen und Treppen...Herrlicher Blick." Ein Gebäude weckt sein Interesse besonders: Auf einer Empore thront eine behauene Steinsäule. Das Quechua-Wort hierfür lautet "Intihuatana" - Ort, an dem die Sonne angebunden wird. Vor den Spaniern gab es an fast allen Inka-Stätten Intihuatanas. Doch die Eroberer zerstörten die Säulen, um den in ihren Augen heidnischen Sonnenkult zu beseitigen. Bingham findet in Machu Picchu eines der seltenen noch existierenden Intihuatanas. Ein Beweis dafür, dass die Konquistadoren die Inkastadt nie entdeckt haben.