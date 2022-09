Der Caeser-Salad wurde in Mexiko erfunden.



Römersalat, Eier, trockenes Brot und geriebener Parmesan gehören zu den wichtigsten Zutaten der weltweit bekannten Kreation. In den USA ist der Caesar Salad besonders populär, doch erfunden wurde er wohl in Mexiko. Der Name geht dabei weder auf den römischen Kaiser noch auf den legendären Caesars Palace in Las Vegas zurück – sondern den meisten Quellen zufolge auf den in San Diego lebenden Einwanderer Cesare Cardini aus der italienischen Region Piemont. Wie Cardinis Tochter Rosa berichtete, soll er ihn am amerikanischen Unabhängigkeitstag 1924 in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana erfunden haben. Als die Vorräte in der Küche seines Restaurants angesichts eines Ansturms von Gästen auszugehen drohten, habe er den Salat mit den Zutaten angereichert, die noch vorhanden waren – so zumindest die Legende.



