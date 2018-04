Zauderer zwischen den Stühlen

König liest Botschaft von Papst Clemens VII. Quelle: ZDF

Die Freundschaftsbekundung, die der Kaiser Karl V. nun vom Papst erhält, ist eine Finte - und Karl weiß das nur allzu gut. In seinen Händen hält er noch den Brief, den er nur wenige Tage zuvor vom wankelmütigen Papst erhielt. Darin war von Freundschaft keine Rede. Offen hatte Clemens für den französischen König Franz I. Partei ergriffen und sich obendrein noch als ehrlicher Makler angedient. Karl entschließt sich, diesen neuen, freundlichen Brief gar nicht erhalten zu haben - und lässt ihn einfach in Flammen aufgehen.