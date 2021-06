Wie kommen Zecken an unser Blut?

Zecken hängen oft an Grashalmen in Wäldern und auf Wiesen. Kommt ein Wirt vorbei, lässt sich die Zecke ganz zufällig abstreifen und sucht sich dann eine passende Stelle am Körper, um Blut zu saugen. Mit ihren speziellen Mundwerkzeugen sticht sie dann in die Haut und saugt sich voll. Dabei kann sie auch gefährliche Krankheiten übertragen.