Zeitalter der Entdeckungsfahrten

Zeichnung einer Karavelle Quelle: ZDF



Heinrichs Spezialistenteam vereint die besten Köpfe des Reiches. Mit ihren Fähigkeiten als Kartenzeichner und Bootsbauer gelingt der technologische Durchbruch. Ein Superschiff entsteht: die Karavelle. Sie ist eine völlig neue Kombination arabischer Segeltechnik mit einer deutschen Bootsform. Nach dem präzisen Masterplan konstruiert die königliche Werft das ideale Fahrzeug für die Reise in unbekannte Gewässer: Mit ihm kann man an flachen Küsten anlanden und sogar gegen den Wind kreuzen. Die Karavellen segeln auf dem Atlantik immer weiter nach Süden. Doch die Gefahren einer langen Seereise verhindern schnelle Erfolge - der Mangel an Nahrung und Trinkwasser an Bord fordert große Opfer. Aber mit jeder Expedition kommen die Portugiesen dem Ziel näher - zum Staunen der Welt.