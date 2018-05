Zum Abu Ballas-Berg

Carlo Bergmann notierte jeden Rastplatz auf seiner Route in einer eigenen Karte. Ein späterer Vergleich mit den Wandreliefs könnte den erhofften Beweis bringen. Auf seinen Streifzügen durch unerforschtes Gebiet orientierte sich Bergmann immer wieder an steinernen Zeichen, den Alamat. Schon vor Jahrtausenden halfen die Leuchttürme der Wüste den Pionieren, die Richtung zu halten. Die natürlichen Punkte markierten eine Handelsstraße, den uralten Abu Ballas-Trail. Die Wegzeichen, aneinandergereiht wie Perlen an der Schnur, offenbaren den Streckenverlauf von den Oasen bis hin zum Gilf Kebir.