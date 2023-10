Doch wie sind Schilderungen wie die von Serkan Eren wissenschaftlich einzuordnen? Forschende können inzwischen immer besser erklären, was in unserem Körper und Gehirn passiert, wenn wir sterben. Jasmina ist zu Besuch bei Prof. Jens Dreier, Neurologe an der Charité Berlin. Er hat in einem Forschungsprojekt die Gehirnaktivität von Sterbenden untersucht. Lassen sich damit Nahtoderlebnisse wissenschaftlich erklären?



Eine andere Spur verfolgt Jasmina in der Schweiz: Am "Laboratory of Cognitive Neuroscience" in Lausanne erforschen der Neurowissenschaftler Prof. Dr. Olaf Blanke und sein Team, wie außerkörperliche Erfahrungen entstehen. Mithilfe einer aufwendigen Virtual-Reality-Simulation erlebt Jasmina im Selbstversuch, wie es sich anfühlt, über seinem eigenen Körper zu schweben – und ist tief beeindruckt.



Serkan Eren hat sein Leben nach seiner Nahtoderfahrung radikal verändert: Der ehemalige Fitnesstrainer leitet heute eine Hilfsorganisation, die dort unterstützt, wo sich keiner mehr hintraut. Dafür hat er im September 2023 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Woher er diesen Mut nimmt? Er habe seine Angst vor dem Tod verloren, sagt er, denn er wisse, was ihn am Ende des Lebens erwarte.