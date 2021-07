Tod in der Bretagne

ZDF-Moderator Sven Voss und Kriminalpsychologin Lydia Benecke analysieren den spektakulären Fall vor Ort an der französischen Bretagne-Küste. Hier ist die 13-jährige Engländerin Caroline Dickinson im Juli 1996 ermordet worden. Die Ermittlungen der Polizei haben einen der größten Massen-Gentests in der Geschichte Frankreichs zur Folge. Viele Spuren werden mit einem gewaltigen Aufwand verfolgt. Doch jahrelang kann der Täter nicht ermittelt werden. Die Beamten stehen vor einem Rätsel: Wie ist es möglich, dass die Mitschülerinnen von dem Verbrechen nichts mitbekommen haben – obwohl sie doch mit Caroline im selben Zimmer schliefen?



Die ZDF-True-Crime-Doku schildert detailgenau die Arbeit der Polizei. Moderator Sven Voss trifft Ermittler und Experten. Kriminalpsychologin Lydia Benecke erläutert die Hintergründe des Verbrechens – und sie entwirft das Psychogramm eines Serientäters, der am Ende gefasst und verurteilt werden konnte.