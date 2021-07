Tod in Nordfriesland

Ein Verbrechen, das die Menschen in der Region bis heute beschäftigt: Im August 2004 verschwindet die 14-jährige Sabrina auf dem Heimweg von einer Schulparty. In einem Wasserrückhaltebecken wird ihre Leiche später gefunden, die Todesursache ist nicht mehr feststellbar. Ihre geöffnete Hose deutet auf eine Vergewaltigung hin. Mehrere Verdächtige aus Sabrinas Umfeld geraten in den Fokus der Mordermittler. Ein Missbrauchsvorwurf steht auch im Raum. Doch dann nimmt der Fall eine unvorhergesehene Wendung – als ein weiterer mysteriöser Mord die Menschen in der Region erschüttert.



Die ZDF-True-Crime-Doku rekonstruiert zwei Verbrechen, die auf ungewöhnliche Weise miteinander zu tun haben. Moderator Sven Voss trifft den damaligen Mordermittler und analysiert mit Kriminalpsychologin Lydia Benecke die Hintergründe und Motive dieser brutalen Taten.