Tod in Wales

Es ist einer der spektakulärsten Fälle in der britischen Kriminalgeschichte: Im Juni 1989 kommt das Ehepaar Peter und Gwenda Dixon von einer Wanderung auf dem beliebten Küstenpfad in Wales nicht zurück. Ihre Leichen werden sechs Tage nach der Tat gefunden. Die beiden wurden gefesselt, ausgeraubt und erschossen.



Die ZDF-True-Crime-Doku rekonstruiert ein Verbrechen und schildert die Jagd auf einen skrupellosen Serienkiller. Moderator Sven Voss trifft die Mordermittler von damals und analysiert mit Kriminalpsychologin Lydia Benecke die Hintergründe dieser schier unfassbaren Gewalttaten.



Mehr als 20 Jahre lang ermitteln Beamte in dem Doppelmord. Und immer weitere Verbrechen können sie einem Täter zuordnen: Einbrüche, Raubüberfälle, Vergewaltigungen und ein weiterer Doppelmord an einem Ehepaar.



Am Ende ist es ein Kampf gegen die Zeit. Raubüberfälle können die Ermittler einem Mann nachweisen. Und sie sind sich sicher, dass er auch der Mörder von vier Menschen ist. Doch werden sie das vor Gericht auch beweisen können?



Ein atemberaubender Kriminalfall, den die Menschen in dem malerischen walisischen Küstendorf Little Haven bis heute nicht vergessen haben.