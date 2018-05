Wähl mich! (3): Jungpolitiker auf Stimmenfang

Am 24. September werden die Karten neu gemischt - Bundestagswahlen. Ein Mandat, das ist ihr Ziel: Jasmin Runge wurde in Sri Lanka geboren, im schwäbischen Ravensburg ist sie aufgewachsen. Jetzt will sie nach Berlin - für Die Linke. Bei ihrer Politik soll der Mensch im Mittelpunkt stehen. Momentan setzt sie sich für einen Flüchtling aus Afghanistan ein. Der macht eine Ausbildung, soll aber trotzdem abgeschoben werden. Von ihrem Wunschwähler hat sie eine genaue Vorstellung: Er oder sie ist ein halbwegs sportlicher Do-it-Yourself-Mitbewohner mit Migrationshintergrund und Naturlocke.