Wellen, Whisky und weiter Blick

Die Auftragslage ist gut, er könnte locker drei, vier Angestellte beschäftigen, doch das will er nicht. „Dann wäre ich ja Chef und müsste Zahlenkolonnen wälzen und Auftragsbücher verwalten“. Er möchte lieber weiter mit seinen Händen arbeiten und das in seiner eigenen Geschwindigkeit. Die Musiker schätzen seine gründliche Handarbeit und üben sich in Geduld. Manch Blechbläser meint sogar er höre, dass Baumann wirklich jedes noch so kleine Teilchen selbst gefertigt hat. Klasse statt Masse und Leben ohne Hektik und Zeitdruck, für ihn ist das typisch Chiemgau.