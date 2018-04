Auf einmal Prinzessin

Während die Ehen bei Hofe bis ins 20. Jahrhundert hinein noch aus Staatsräson geschlossen wurden, treffen die Thronfolger von heute ihre Wahl ganz unstandesgemäß aus Liebe. Längst ist mit Mary, Letizia und Co. das Bürgertum in Europas Königshäuser eingezogen. Manch eine scheint prädestiniert dafür zu sein, sich in den Dienst der Krone zu stellen. Für andere wird das Amt zur Bürde, sie leiden unter der ständigen Beobachtung und den Zwängen des Protokolls. "ZDF-History" zeigt die Höhen und Tiefen im Leben heutiger und früherer Prinzessinnen.