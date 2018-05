Die sieben Irrtümer der Deutschen Einheit

"In der DDR wurde der Faschismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet" - das ist Wunschdenken des SED-Regimes. Rechtsradikale tummeln sich in den Stadien der DDR und pöbeln gegen Ausländer und Andersdenkende, genau wie im Westen. DDR-Gerichte verzeichnen in den 1980er Jahren eine deutliche Zunahme ausländerfeindlicher und neonazistischer Straftaten.



Die wenigen Ausländer in der DDR kommen aus Vietnam, Mozambique und Angola und werden beschimpft als "Fidschi" oder "Brikett". Nach der Wende formieren sich in der DDR rechtsradikale Gruppen und nutzen den Spielraum, der durch den Wegfall der Stasi entstanden ist. Dass es keine Rechtsradikalen in der DDR gegeben habe, erweist sich nach der Einheit als Trugbild der SED-Propaganda.