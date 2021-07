Die Todesflotte - Die Suche nach den Schiffen des Kaisers

Ein Jahrhundert später macht sich eine britisch-schwedische Expedition auf die Suche nach den Wracks der Schiffe, die einst der ganze Stolz des deutschen Kaisers waren. Heute gelten die stählernen Überreste auf dem Meeresboden als Kriegsgräber. Moderne Ortungstechnik soll es ermöglichen, die Wracks in großer Tiefe zu finden. Mit Unterwasserkameras wollen die Forscher herausfinden, was vom einstigen Stolz der Meere noch übrig ist. Doch der Südatlantik vor den Falklandinseln macht die Suche zu einem Kampf gegen raues Wetter und Wellen. "ZDF-History" zeigt, welches Drama 1914 seinen Lauf nahm und wie Experten auf hoher See dieses fast vergessene Kapitel der deutschen Geschichte neu aufarbeiten.