"Erfolgreicher Fehlschlag"

Am 11. April 1970 startet die Raumfähre Apollo 13 ihre Mission zum Mond. Die Öffentlichkeit schenkt der ihr nur wenig Beachtung. Die erste Mondlandung war ein Jahr zuvor der Apollo 11 geglückt, den Wettlauf zum Mond hatten die USA für sich entscheiden können. Doch als die drei Astronauten an Bord auf ihrem Weg zum Mond in Lebensgefahr geraten und ihr Schicksal zwei Tage lang unsicher bleibt, nimmt die ganze Welt Anteil und hofft auf ihre sichere Rückkehr.