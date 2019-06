First Ladies - Die sanfte Macht im Weißen Haus

Amerikas Präsidenten und ihre Ehefrauen: Er gilt als mächtigster Mann der Welt. Doch man munkelt, dass manchmal "sie" im Weißen Haus den Ton angibt. In dieser Dokumentation stehen nicht die Männer an der Macht im Mittelpunkt, sondern die Frauen an ihrer Seite. Seit mehr als zwei Jahrhunderten prägen auch sie die Geschicke der Weltmacht. Manche als "Mutter der Nation", andere als graue Eminenz der US-Regierung. Mit teilweise neu entdecktem Archivmaterial erzählt "ZDF-History" von Skandalen, gebrochenen Herzen, Tragödien und Triumphen im Zentrum der Macht.