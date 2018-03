Griff nach der Weltmacht

Entgegen dem Wunsch Kaiser Wilhelms II., dass sich das Deutsche Reich in Marokko militärisch engagiert, wurde das Auswärtige Amt aktiv und erfindet einen Vorwand für einen möglichen Angriff. Angeblich fühlten sich deutsche Unternehmer vor Ort gefährdet. Im Juni 1911 steuerte das deutsche Kanonenboot "Panther" die marokkanische Hafenstadt Agadir an. Kohle für die Weiterfahrt sollte geladen werden, aber die Presse deutete den Zwischenstopp zum "Panthersprung" und zu einer Machtdemonstration gegenüber Frankreich um. Wilhelm suchte die Aussprache mit den Franzosen, in Verhandlungen erhielt er als Ausgleich einige Gebiete in Neukamerun. Drei Jahre später war der politische Wille, die Dinge diplomatisch zu regeln, aufgebraucht.