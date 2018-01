Helden der Leinwand

Für den Schauspieler und Filmproduzenten ist das Segen und Fluch zugleich. Denn nicht seine schauspielerischen Leistungen, sondern vor allem seine wechselnden Ehefrauen beherrschen die Schlagzeilen. Im September 2016 wird aus der Seifenoper um "Brangelina" Hollywoods größter Rosenkrieg. Abseits der Frage, wer diesen Krieg gewinnt, wirft "ZDF-History" einen Blick auf die Karriere des Schauspielers, der sich seit Jahren unter den Top-Verdienern Hollywoods hält.



Auch Cary Grant zählt über 30 Jahre zu den populärsten Filmstars der Traumfabrik. An der Seite der großen Filmdiven wie Marlene Dietrich und Grace Kelly spielt er bis in die 60er Jahre hinein den charmanten Gentleman. Privat allerdings sucht er das Glück vergeblich: vier gescheiterte Ehen, zahlreiche Affären, Drogenexzesse. Gerüchte, der "Vorzeige-Casanova" Cary Grant sei homosexuell gewesen, halten sich bis heute. "ZDF-History" geht den Mythen und Geheimnissen um den legendären Schauspieler auf den Grund.



Mit seiner Rolle als tanzender "Danny" im Musical "Grease" gelingt John Travolta 1978 der Durchbruch zum Hollywood-Star. Mit Aerobic-Tanzfilmen versucht er nachzulegen. Doch die treffen nicht den Geschmack der Massen. Auch privat verlässt ihn sein Glück: Innerhalb eines Jahres sterben seine Freundin Diana Hyland und seine Mutter an Krebs. Erst in den 90er Jahren macht er als Schauspieler wieder von sich reden. Der Weg zurück auf die Leinwand ist hart erkämpft. Doch auch als erfolgreicher Schauspieler ist er nicht vor Schicksalsschlägen gefeit: Im Januar 2009 stirbt sein ältester Sohn Jett im Urlaub durch einen tragischen Unfall. "ZDF-History" blickt auf filmische Highlights und private Krisen der Schauspiel-Legende John Travolta zurück.