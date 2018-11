Kennedy gegen Callas - Das Duell der Diven

Jackie Kennedy muss in ihrer Ehe mit dem US-Präsidenten Fehlgeburten und außereheliche Eskapaden ihres Mannes ertragen. Als nach "JFKs" Ermordung fünf Jahre später auch noch Kennedys jüngerer Bruder Robert einem Attentat zum Opfer fällt, verlässt die "Witwe der Nation" mit ihren beiden Kindern Amerika. An der Seite des Tankermoguls Onassis will sie Ruhe finden. Ein großzügiger Ehevertrag garantiert Jackie einen luxuriösen Lebensstil, Onassis genießt die Aufmerksamkeit an der Seite der damals berühmtesten Frau der Welt.



Doch die Gegensätze zwischen der feinsinnigen ehemaligen First Lady und dem schwerreichen Unternehmer sind zu groß. Während seiner Ehe mit Jackie Kennedy sucht Onassis wieder Kontakt zu Maria Callas, die er in Paris in einer Luxuswohnung zurückgelassen hat. Dann kommen Schicksalsschläge: Onassis verliert seinen einzigen Sohn aus erster Ehe bei einem Flugzeugunglück, ein Jahr später stirbt Onassis' erste Frau an einer Überdosis Schlaftabletten. 1975 will der Milliardär die Trennung von der Präsidentengattin, doch sein Tod verhindert den Vollzug der Scheidung.