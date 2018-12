Kinderstars – Heute verehrt, morgen vergessen?

Nicht selten, wenn die Anziehungskraft der Mini-Stars im Musik-, Show- oder Sportbusiness nachlässt und die "süßen Kleinen" in die Pubertät kommen, stellen sich Probleme ein: Nur wenigen gelingt es, als Erwachsene genauso erfolgreich zu sein wie als Kind. Auch bei Macaulay Culkin oder "The Kid" Jackie Coogan kam der Karriereknick mit dem Ende der Kindheit.



Doch es gibt auch Stars, wie Heidi Brühl oder einige Mitglieder der Kelly Family, denen der Karrieresprung in die Erwachsenenwelt gelang. Manchmal aber hat die "Überdosis frühen Ruhms" auch schwere Folgen. Drogenmissbrauch, Alkoholsucht, Depressionen und Magersucht sind nur einige Folgeerscheinungen vieler Kindheiten im Rampenlicht.



Andere hingegen, wie Tennislegende Steffi Graf, scheinen den frühen Ruhm problemlos weggesteckt zu haben und führen heute ein "ganz normales Leben".



"ZDF-History" berichtet von Licht- und Schattenseiten des frühen Ruhms.