Fotografien gegen das Vergessen

Die Fotos sind der einzige Beweis für die Ankunft dieser ungarischen Juden in Auschwitz. Die meisten Namen tauchen in den Listen gar nicht erst auf - in den Lagerdokumenten werden die als “arbeitsuntauglich“ aussortierten Frauen, Kindern und alten Menschen nicht erwähnt, sie sterben noch am Tag ihrer Ankunft in den Gaskammern.