Marie-Antoinette - Tod einer Königin

"ZDF-History" zeigt die dramatischen letzten Wochen einer Königin, die einen Sturz ohnegleichen erlebte – vom Glanz des Versailler Hofes in die Kerker der Französischen Revolution. Erst wird ihr Mann, König Ludwig XVI., hingerichtet, dann werden ihr die Kinder genommen. Am Ende muss sie sich alleine vor einem Richter und Geschworenen verantworten, die als glühende Anhänger der Revolution die Monarchie hassen, den Hochadel verachten. In dieser Lage zeigt sie Haltung, Stärke und einen politischen Verstand, der nicht nur ihre Gegner, sondern auch heutige Historiker überrascht. Aufwendige Spielszenen und renommierte Experten rekonstruieren eine dramatische Episode inmitten der Französischen Revolution.