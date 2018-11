Nacktmulle - Superhelden der Forschung

In dem selbst gegrabenen, kilometerlangen Tunnelsystem leben bis zu 300 Untertanen einer einzigen Kolonie in verschiedenen Kammern. Dort gelangen sie - vor Feinden weitgehend geschützt - unterirdisch an Pflanzenknollen und Wurzeln.



Als Anpassung an ihre extremen Lebensbedingungen unter der Erde haben sie viele Besonderheiten entwickelt. Sie kommen mit wenig Sauerstoff aus, können ihre Körpertemperatur nicht regulieren und lassen selbst im Alter noch ihre Knochen wachsen. Sie werden mindestens zehnmal älter als vergleichbar kleine Nagetiere wie Mäuse und bekommen praktisch nie Krebs.



Krebsforscher, Unfallchirurgen, Schmerz- und Altersforscher sind fasziniert von den Eigenschaften der Nacktmulle. Gelingt es ihnen, die Geheimnisse der kleinen Tiere zu enträtseln, ließen sich neuartige Medikamente gegen Schmerz, Krebs und Alterung entwickeln. In medizinischen Laboren ahmen Wissenschaftler dafür die Lebensbedingungen der Tiere nach.



In eigens konstruierten Plastikröhren und -behältern vermehren sich die Nacktmulle bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchte ähnlich wie in der Natur. Die Nachzucht ermöglicht Wissenschaftlern, mit Ultraschallgeräten und Computertomografie die Rätsel der Nacktmulle zu lösen. In Zellproben und Gewebekulturen suchen Forscher nach dem Methusalem-Gen der kleinen Tiere, und mit Sendern und Volkszählungen versuchen Biologen, die Sozialstruktur der Nagerkolonien zu verstehen.