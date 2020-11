Unser Spielzeug - Kinderträume von damals

Spielzeug ist auch immer ein Spiegel der Zeit. So hat der PLAYMOBIL-Bauarbeiter heute Alkoholverbot am Arbeitsplatz, der Spielzeug-Bierkasten gehört längst der Vergangenheit an. Barbie ist heute auch Karrierefrau, nicht immer nur blond und natürlich auch multiethnisch erhältlich.



"ZDF-History" begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit zu den Kinderträumen von damals.