Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele

Immer wieder sind die Games auch Gegenstand kritischer Debatten: Spielsucht, sogenannte "Killerspiele", Gewalt und die Darstellung von Frauen in Spielen machten und machen Schlagzeilen. Welchen gesellschaftlichen Einfluss haben Videospiele in den vergangenen vier Jahrzehnten jeweils gehabt? Was hat die Gestaltung der Spiele selbst beeinflusst? Und wie sieht die nahe Zukunft aus? Entwickler wie Nolan Bushnell ("Pong") oder Shigeru Miyamoto ("Super Mario"), Experten und "Zeitzeugen" geben darauf Antwort.