Zeit der Wunder

Mai 1945: Deutschland liegt in Trümmern. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben. Die Hälfte der Bevölkerung befindet sich auf der Flucht, circa 35 Millionen Soldaten sind in Gefangenschaft: ein gebrochenes Volk, das diesen Mai 1945 zum großen Teil als eine Niederlage erlebt und nicht als eine Befreiung vom nationalsozialistischen Größenwahn. Doch spielt die Politik in dieser "Stunde Null" für die Deutschen keine Rolle. Man lebt von der Hand in den Mund, der Schwarzmarkt blüht, die Trümmer des Krieges sind wegzuschaffen und Wunden zu lecken.