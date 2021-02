Alltag Kinderarmut

Wie wichtig solche sozialen Einrichtungen sind, erlebt auch Nicole G. aus Weimar jeden Tag. Die alleinerziehende Mutter hat sieben Kinder im Alter zwischen 3 und 15 Jahren. Eine Großfamilie und alleinerziehend - nach der Bertelsmann-Studie treffen sie damit gleich zwei Armutsfaktoren. Aber Nicole ist stark. Trotz der hohen Belastung geht sie arbeiten - 35 Stunden in der Woche: "Ich will meinen Kindern etwas bieten und ihnen vorleben, dass sich Arbeiten lohnt." Doch die Corona-Krise ist ein schwerer Schlag für sie. Nicole ist in Kurzarbeit - das Geld fehlt an allen Ecken.



Während die Mutter jobbt, müssen sich die Kinder selbst versorgen. Die neunjährige Johanna ist jeden Nachmittag mit ihrer Schwester im "Kinderhaus Weimar". So entgehen sie der Enge ihrer kleinen 3,5-Zimmer-Wohnung und werden betreut: "Ich kann hier in Ruhe meine Hausaufgaben machen, und es ist schön, hier Freunde zu haben." Überleben im Chaos - das ist Alltag für Nicoles Kinder.