Gino F. ist einer von mehr als 200 000 Paketzustellern in Deutschland. Für den 34-Jährigen ist die Vorweihnachtszeit keine besonders besinnliche Zeit mehr: "Denn heute weiß ich, wer die Geschenke bringt - nicht der Weihnachtsmann - sondern ich!" Er ist in Wetzlar und Umgebung unterwegs. Es gibt viele freistehende Häuser in seinem Zustellbezirk, daß heißt viel Fahraufwand. Aber mittlerweile kennt Gino die meisten Empfänger persönlich, dementsprechend freundlich ist der Umgangston. Morgens um 7:00 Uhr beginnt sein Arbeitstag und der kann ab Mitte November oft bis weit in den Abend gehen.