Betriebsleiter Patrick Muller hat international schon etliche Flughäfen an den Start gebracht. Jetzt ist der BER dran. Mitten in der Corona-Pandemie. Das Virus hat die größte Krise der Luftfahrt seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst: Flieger stehen am Boden, die Fluglinien streichen Jobs und Verbindungen. Am Tag der Eröffnung muss Muller jonglieren: Hunderte Demonstranten belagern das Terminal während sich zwei Jets der Lufthansa und Easyjet zur parallelen ersten Landung nähern.