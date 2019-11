Brücke XXL

Ein wenig wehmütig schaut Michael Arz auf die Brücke. Acht Jahre lang hat der Schweißfachingenieur gemeinsam mit seinem Team aus kroatischen Stahlarbeitern auf Europas größter Brückenbaustelle gearbeitet. 35 000 Tonnen Stahl haben Arz und seine Mitarbeiter zusammengeschweißt und Zentimeter für Zentimeter über die Mosel geschoben. Eine Arbeit, die absolute Präzision verlangt.



Die Brücke ist das Herzstück eines 25 Kilometer langen Bundesstraßen-Ausbaus. Ein Projekt, das die Planer als direkte Fernstraßenverbindung zwischen den Beneluxstaaten und dem Rhein-Main-Gebiet preisen. Der neue "Hochmoselübergang" zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach soll die kleinen Orte entlasten, durch die sich bisher der Schwerverkehr quälte. Dennoch ist der Bau umstritten. Wie bei allen großen Bauvorhaben stiegen auch hier kontinuierlich die Kosten, und der Fertigstellungstermin rückte immer weiter nach hinten.



Für Ernst Loosen ist die Hochmoselbrücke schlichtweg eine Abscheulichkeit. Der Winzer ist Chef eines großen Weinguts, das seine Erzeugnisse auf dem internationalen Markt bis nach Amerika und Asien vertreibt. Nicht nur, dass die Brücke den schönsten Abschnitt der Mittelmosel verschandele, auch die Streckenführung der neuen Bundesstraße sei für die Winzer rundherum ein großes Problem. Die asphaltierten Flächen auf den Bergkämmen störten den Wasserhaushalt der Weinberge nachhaltig.



Holger Linden wiederum setzt große Hoffnungen in die Brücke. Der 33-jährige Bäckermeister aus Traben-Trarbach führt den Familienbetrieb in mittlerweile vierter Generation. Linden würde gern expandieren, aber dafür reicht der Platz am Stammsitz des Betriebs nicht aus. Eine neue, moderne Backstube muss her. Diese will Linden weiter außerhalb bauen. Damit sich die Lieferwege durch das eng verschlungenen Moseltal nicht ins Unendliche ziehen, braucht Holger Linden die Direktverbindung, die die Hochmoselbrücke schafft.



Die Hochmoselbrücke, ein Bauprojekt der Superlative, das die Mittelmoselregion grundlegend verändern wird.