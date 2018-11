Auch Reiseveranstalter sind auf den Geschmack gekommen. Weihnachtsmarkttouren boomen. Meist mit dem Reisebus, neuerdings aber auch mit dem Flusskreuzfahrtschiff. Und so wird für die Kreuzfahrer der Weihnachtsmarkt gleich im doppelten Sinne zum wärmenden Hafen der Geselligkeit.



Doch was sind das für Menschen, die sich auf die Reise machen, um die Adventszeit auf diese Weise zu begehen? Und wer sind all diejenigen, die es möglich machen, dass dieser Weihnachtsmarktzauber während der Adventswochen glänzen kann?



Die 30-minütige "ZDF.reportage: Christkind ahoi" wirft einen Blick auf Menschen, die tagelang auf Reisen gehen, um die Vielfalt der Weihnachtsmärkte zu erleben. Der Film begleitet eine mehrtägige Flusskreuzfahrt zu den großen Weihnachtsmärkten entlang des Rheins. Die Kreuzfahrtteilnehmer lassen sich auf ein intensives Adventserlebnis ein. Auf dem Programm steht nicht nur der Besuch traumhafter Weihnachtsmärkte wie der in Heidelberg oder der des "Christkindlsmärik" in Straßburg. Die ganze Flussfahrt wird zu einer einzigen großen Adventsfeier mit adventlich geschmücktem Rheindampfer und abendlichem Weihnachtsliedersingen.



Neben den Gästen kommen auch die Menschen zu Wort, die das alles möglich machen: Das Schiffspersonal steht dieses Jahr vor besonderen Herausforderungen. Seit Wochen herrscht niedriger Pegelstand im Rhein. Der Steuermann muss präzise durch die Fahrrinne lenken, sonst findet die Flussfahrt ein jähes Ende.



Darüber hinaus schildert "Christkind ahoi" den Geschäftsalltag von Betreibern der Weihnachtsmarktstände, welche die Kreuzfahrtgäste bei ihren Landgängen besuchen. Werden sie das Geschäft des Jahres machen oder am Ende draufzahlen?